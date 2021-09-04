KUM ZAMBAKLARINI KURAKLIK VURDU - Son Dakika

MERSİN'in Anamur ilçesinde yoğun olarak yetişen Akdeniz bölgesinin endemik bitkisi kum zambakları, kuraklıktan olumsuz etkilendi.

Kum zambaklarının bir dalının bile koparılmasının 72 bin TL cezası olduğunu kaydeden TEMA Anamur Temsilcisi Murat Kasapoğlu, köklerinin toprağın altında 1,5 metreye kadar inerek suya ulaştığını ancak bu yıl kuraklık nedeni ile bu ilerleyişini yavaş sürdürdüğü için çiçek açma zamanının da geciktiğini kaydetti. Anamur'un sahil şeridinde geçen yıl yoğun bir ekim gerçekleştirdiklerini kaydeden Kasapoğlu, ekim yapılan bölgede hem inceleme yaptı, hem de gezen insanların basmaması için yeni çıkan kum zambaklarının çevresini taşlarla ve çöplerle çevreledi. Kum zambaklarının Akdeniz çanağında yetişen endemik bir bitki olduğunu kaydeden Kasapoğlu, Anamur'un kıyısının tamamında genelde kum zambakları vardır. Bunların ticareti, sökülmesi, herhangi bir yere nakledilmesi, yurt dışına çıkarılması kesinlikle yasaktır. Bugünün fiyatı ile 72 bin lira bir para cezası vardır. Bunun için insanlarımızın daha duyarlı, daha dikkatli olması gerekiyor. Bu yıl kuraklıkta etkiledi. Dünyamızdaki küresel bir ısınma, Anamur iklimini de etkilediğinden bu yıl geç çiçek açtılar ve bir kısmı da hiç yeşermeden yok oldu dedi.

TEMA olarak kum zambaklarının korumasını ve bakımını yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Kasapoğlu, kum zambaklarının yaşadığı bölgenin önemli bir değeri olduğunu ve insanları da koruma konusunda hassas davranması gerektiğini vurguladı.