Kuma getiren kocasını bıçakla yaraladı - Son Dakika

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki bir sitenin 7'nci katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde S.Ş., kocası M.Ş. ile üzerine kuma getirdiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında S.Ş., mutfaktan aldığı bıçağı eşine sapladı.

Dünya üzerinde 9 milyon 946 bin kişi koronavirüs aşısı yaptırdı

Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi