'Kuma getirme' cinayetinin sanığı iş insanına tahliye - Son Dakika
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'Kuma getirme' cinayetinin sanığı iş insanına tahliye

23.07.2022 14:49
'Kuma getirme' cinayetinin sanığı iş insanına tahliye

KAYSERİ'de, evine gelip eşinin üzerine kuma getirdiği iddiasıyla kendisini darbeden akrabası Muhammed Ufuk Aktaş'ın yanında bulunan Ahmet Özkan'ı (35) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Musa Aktaş, yapılan olay yeri keşfi sonrası tahliye edildi.

KAYSERİ'de, evine gelip eşinin üzerine kuma getirdiği iddiasıyla kendisini darbeden akrabası Muhammed Ufuk Aktaş'ın yanında bulunan Ahmet Özkan'ı (35) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Musa Aktaş, yapılan olay yeri keşfi sonrası tahliye edildi.

Olay, 8 Şubat akşamı, Pınarbaşı ilçesi Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi'nde meydana geldi. Bir hastanede temizlik görevlisi olan Muhammed Ufuk Aktaş, halasının kızıyla evli olan ve İngiltere'de yaşan Musa Aktaş'ın, Pınarbaşı'na geldiğini öğrendi. Aktaş'ın İngiltere'de 2'nci evliliğini yaptığı iddiasıyla Muhammed Ufuk Aktaş, arkadaşı Ahmet Özkan ile Musa Aktaş'ın evine gitti. Aktaş ve Özkan, iş insanı Aktaş'ı cop ve muştayla darbetti. Musa Aktaş, yatak odasına gidip silahını alarak Ahmet Özkan'a ateş etti. Özkan, olay yerinde hayatını kaybederken, Muhammed Ufuk Aktaş ise kaçtı. Aktaş'ın arkasından da ateş ettiği iddia edilen iş insanı Musa Aktaş, hastanedeki tedavisi sonrası tutuklanıp cezaevine gönderildi. Otomobiliyle kaçan Muhammed Ufuk Aktaş ise Kayseri girişindeki uygulama noktasında polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

KENDİSİNİ DÖVEN AKRABASI İÇİN DE MÜEBBET İSTENDİ Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, şüpheli şikayetçi sanık Musa Aktaş hakkında 'kasten öldürme' ve 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Sanık Musa Aktaş'ı darbeden akrabası Muhammed Ufuk Aktaş hakkında da 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep edildi.Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta ilk kez hakim karşısına çıkan, Londra'dan tatil ve yatırım için memleketine geldiğini anlatan tutuklu sanık Musa Aktaş, "Beni cop ve muştayla dövdüler. Öldürmek istediler. Fırsatını bulup yatak odasına kaçtım ve buradaki silahımla can havliyle ateş ettim" dedi.TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar verip duruşmayı ertelemişti. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin dün Pınarbaşı ilçesindeki olay yerinde yaptığı keşifte, geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahkeme heyetinin tamamının katıldığı keşifte, 8 kişi de tanık olarak dinlendi. Yapılan keşif sonrası mahkemenin verdiği ara kararla sanık iş insanı Musa Aktaş, mevcut delil durumu nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.


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'Kuma getirme' cinayetinin sanığı iş insanı, hakim karşısında 'Kuma getirme' cinayetinin sanığı iş insanı, hakim karşısında
Kaynak: DHA

Ahmet Özkan, Pınarbaşı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kuma getirme' cinayetinin sanığı iş insanına tahliye - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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