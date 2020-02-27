Kuma olmayı reddeden Zeliha'yı, çocuklarının gözü önünde öldürmüş - Son Dakika
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Kuma olmayı reddeden Zeliha'yı, çocuklarının gözü önünde öldürmüş

6 saat önce

ADANA'da, kuma olmayı kabul etmeyen Zeliha Armağan'ı (23) başına taşla vurarak öldüren Osman Çiftçi (30), tutuklandı.

Kuma olmayı reddeden Zeliha'yı, çocuklarının gözü önünde öldürmüş, System.String[]

ADANA'da, kuma olmayı kabul etmeyen Zeliha Armağan'ı (23) başına taşla vurarak öldüren Osman Çiftçi (30), tutuklandı. Osman Çiftçi'nin ifadesinde, "Zeliha'nın başına taşla vurduktan sonra 'Beni öldürme' diyerek yalvardı. O sırada yanında çocukları da vardı" dediği öğrenildi.

Olay, 21 Şubat'ta Pozantı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeliha Armağan, 6 yıl önce ailesinin zoruyla 15 bin lira karşılığında Afyonkarahisar'da M.A. ile evlendirildi. Bu birliktelikten 2 çocuğu olan Armağan, 2019'da eşinin yanından ayrılıp, Şanlıurfa'da bulunan amcasının oğlu Osman Çiftçi'nin yanına gitti. Çiftçi, Armağan'a,"Eşinden ayrılırsan, seni kuma olarak alırım" demesi üzerine genç kadın, burada yaşamaya başladı. Bir süre sonra Armağan, tekrar Afyonkarahisar'daki eşinin yanına döndü. Osman Çiftçi, bu kez Armağan ile birlikte çekildikleri fotoğrafları eşi M.A.'ya gönderdi. Bunun üzerine Armağan, eşinden korkup, İzmir'deki akrabalarının yanına kaçtı.

VAZGEÇTİĞİNİ SÖYLEYİNCE ÖLDÜRDÜ

Armağan'ı arayıp ulaşan Osman Çiftçi, "Ben seni seviyorum. Yerini söyle gelip seni alayım" dedi. Bu teklifi kabul eden Armağan, daha sonra Osman Çiftçi ve kayınpederi H.Ç. ile İzmir'de buluşup, Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Pozantı ilçesine geldikleri sırada, vazgeçtiğini söyleyen Armağan'a sinirlenen Osman Çiftçi genç kadını, Vali Çeşmesi mevkisinde uçurumdan attı. Osman Çiftçi, Armağan'ın ölüp, ölmediğini kontrol etmek için yanına indi. Armağan'ın ölmediğini fark eden Çiftçi, genç kadını başını taşla ezip, öldürdü.

AKRABASI ORTAYA ÇIKARDI

Şanlıurfa'da polis merkezine giden Osman Çiftçi'nin akrabası M.Ç., Zeliha Armağan'ın öldürdüğünü ileri sürdü. Adana polisiyle irtibata geçen ekipler, M.Ç.'nin verdiği adres ve Osman Çiftçi'nin otomobilinin Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından Armağan'ın cesedine ulaşıldı. Zeliha Armağan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Şüpheli Osman Çiftçi, Suriye'ye kaçma planı yaparken Şanlıurfa'da yakalanıp, kayınpederi H.Ç. ile Adana'ya getirildi. Osman Çiftçi'nin sorgusunda, "Zeliha bana seninle gelmekten vazgeçtim deyince öfkelendim. Kayınpederim H.Ç.'yi bir dinlenme tesisinde bıraktım. Zeliha bana, 'Beni bırak ben çoçuklarımı alıp gideceğim' deyince yerdeki taşla başına vurdum. O sırada Zeliha'nın çocukları da vardı. Taşla vurunca Zeliha uçurumdan aşağı düştü. Ölmediğini görünce, tekrar yanına gittim 'Beni öldürme' dedi. Ben de başına tekrar taşla vurup öldürdüm" dedi.

Osman Çiftçi, sorgusunun ardından tutuklandı. Genç kadının cesedi ise otopsinini ardından ailesi tarafından alınarak defnedildi.


Şanlıurfa, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:49 Kaynak: DHA
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