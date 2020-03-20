Kuma saplanan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Karabük'e gelen İ.U. yönetimindeki 48 U 8014 plakalı tır, ilçe girişindeki kavşakta henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.

Yol kenarındaki kuma saplanarak durabilen tırın sürücüsü yaralandı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.