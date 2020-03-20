Kuma saplanan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kuma saplanan tırın sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Karabük'e gelen İ.U. yönetimindeki 48 U 8014 plakalı tır, ilçe girişindeki kavşakta henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.
Yol kenarındaki kuma saplanarak durabilen tırın sürücüsü yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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