Son Dakika Haberleri: Kumalar Dağı'nda ortaya çıkan yılkı atları büyüledi
Son Dakika Yaşam Kumalar Dağı'nda ortaya çıkan yılkı atları büyüledi - Son Dakika

Kumalar Dağı'nda ortaya çıkan yılkı atları büyüledi

6 saat önce

Şuhut'un Kumalar Dağı'nda bir anda ortaya çıkan yüzlerce yılkı atı doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz tarafından görüntülendi.

Kumalar Dağı'nda ortaya çıkan yılkı atları büyüledi, System.String[]

Şuhut'un Kumalar Dağı'nda bir anda ortaya çıkan yüzlerce yılkı atı doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz tarafından görüntülendi. Yılmaz, "Gördüğüm manzara beni büyüledi, doğa tutkunları bu şehri mutlaka keşfetmeli" dedi.


Tarihi, termali ve lezzetleri ile ünlü Afyonkarahisar doğası ile de dikkat çekiyor. Kumalar Dağı, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelmeye başladı. Bu bölgeyi ilgi çekici hale getiren ise hem doğal güzellikleri hem de yaylada yaşayan yüzlerce yılkı atı. Önceki günlerde fotoğraf çekmek için Kumalar Dağı'na giden doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz'ın karşısına bir anda yüzlerce yılkı atı çıktı. Sürüler halinde gezen yılkı atlarını karşısında gören Yılmaz, hemen fotoğraf makinasını çıkartarak bu anları ölümsüzleştirdi.


DRONE KAMERANIN ÖNÜNDE KOŞTULAR


Yılkı atlarını fotoğraflayan Yılmaz, drone kamera ile de atların video görüntüsünü kaydetti. Görüntülerde yılkı atlarının drone kamera önünde koşturduğu görülüyor.


DOĞA VE FOTOĞRAF TUTUKUNLARI GELİN, KEŞFEDİN


Afyonkarahisar'ın doğa ve fotoğraf tutkunları tarafından mutlaka keşfedilmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz: "Fotoğraf çekmek için Kumalar bölgesine gittiğimde bir anda karşımda yüzlerce yılkı atını gördüm. Gördüğüm manzara beni gerçekten büyüledi. Doğanın ortasında yüzlerce yılkı atı sanki doğanın onlara sunduğu özgürlükle dans edercesine karşımda koşturuyorlardı. İnanılmaz bir manzaraydı. Hatta bazılarının bana poz verdiklerini bile düşündüm. Hemen fotoğraf makinamı çıkartıp bu anları ölümsüzleştirdim. Şunu söylemem gerekiyor. Afyonkarahisar, doğa tutkunlarının mutlaka keşfetmesi gereken bir yer. Kumalar bölgesi keşfedilmeyi bekleyen bakir bölgelerimizden sadece bir tanesi. Fotoğrafı ve doğayı sevenler için burada sayısız mekan var. Frigya Vadileri, Eber Gölü, Akdağ Tabiat Parkı, Sultandağları, Karamık Gölü ve daha pek çok yer gelen herkesi büyüleyecektir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut, Afyon, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'nın 14 yaşında evlenen kadına verdiği tepki Twitter'da gündem oldu
Eski sevgilisi Dilan'ı öldüren katilden mahkemede kan donduran sözler: Beni mecbur bıraktı Türü tehlike altında olan vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:00:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumalar Dağı'nda ortaya çıkan yılkı atları büyüledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]