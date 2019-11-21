Son Dakika Haberleri: Kumalar Dağı'nda ortaya çıkan yılkı atları görüntülendi
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Kumalar Dağı'nda ortaya çıkan yılkı atları görüntülendi

6 saat önce

Afyonkarahisar'da Kumalar Dağı'nda ortaya çıkan yılkı atları, bölgeye giden bir doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Afyonkarahisar'da Kumalar Dağı'nda ortaya çıkan yılkı atları, bölgeye giden bir doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Afyonkarahisar'daki Kumalar Dağı, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelmeye başladı. Bölgeyi ilgi çekici hale getiren ise hem doğal güzellikleri hem de yaylada yaşayan yüzlerce yılkı atı.

Önceki günlerde fotoğraf çekmek için Kumalar Dağı'na giden doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz, bir anda karşısına çıkan yüzlerce yılkı atının fotoğraflarını çekerek o anı ölümsüzleştirdi.

Yılmaz, insansız hava aracı ile de atların video görüntüsünü kaydetti.

Hakan Yılmaz, yaptığı açıklamada, gördüğü manzaranın kendisini büyülediğini belirtti.

"Bazılarının bana poz verdiklerini bile düşündüm"

Doğa tutkunlarının Afyonkarahisar'ı keşfetmesi gerektiği ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fotoğraf çekmek için Kumalar bölgesine gittiğimde bir anda karşımda yüzlerce yılkı atını gördüm. Gördüğüm manzara beni gerçekten büyüledi. Doğanın ortasında yüzlerce yılkı atı sanki doğanın onlara sunduğu özgürlükle dans edercesine karşımda koşturuyorlardı. İnanılmaz bir manzaraydı. Hatta bazılarının bana poz verdiklerini bile düşündüm. Hemen fotoğraf makinamı çıkartıp bu anları ölümsüzleştirdim. Şunu söylemem gerekiyor. Afyonkarahisar, doğa tutkunlarının mutlaka keşfetmesi gereken bir yer. Kumalar bölgesi keşfedilmeyi bekleyen bakir bölgelerimizden sadece bir tanesi. Fotoğrafı ve doğayı sevenler için burada sayısız mekan var. Frigya Vadileri, Eber Gölü, Akdağ Tabiat Parkı, Sultandağları, Karamık Gölü ve daha pek çok yer gelen herkesi büyüleyecektir."

Kumalar Dağı'nda ortaya çıkan yılkı atları görüntülendi

İnsansız Hava Aracı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:20 Kaynak: AA
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