KUMALIĞI KABUL ETMEYİNCE VURULAN YOĞUN BAKIMDAKİ EMİNE'DEN DOKTORLARA: SİZE GÜVENİYORUM - Son Dakika

KUMALIĞI KABUL ETMEYİNCE VURULAN YOĞUN BAKIMDAKİ EMİNE'DEN DOKTORLARA: SİZE GÜVENİYORUM

12.05.2021 11:13

DİYARBAKIR'da, 7 çocuk babası kuzeni Aslan Karakaş'ın (37) kuma talebini reddedince uğradığı silahlı saldırı ağır yaralanan Emine Karakaş'ın (16), yaklaşık 3,5 aydır tedavi gördüğü hastanedeki Yoğun Bakım Ünitesi'nde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'da, 7 çocuk babası kuzeni Aslan Karakaş'ın (37) kuma talebini reddedince uğradığı silahlı saldırı ağır yaralanan Emine Karakaş'ın (16), yaklaşık 3,5 aydır tedavi gördüğü hastanedeki Yoğun Bakım Ünitesi'nde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kendisinin tedavisi ile ilgilenen doktorlarıyla konuşan Emine'nin "Beni siz iyileştireceksiniz değerli hocalarım. İnşallah iyileştireceksiniz beni. Hastaneye sedyeyle gireceğim, yürüyerek çıkacağım inşallah. Size güveniyorum. Sizler de beni iyileştirmek için, elinizden geleni yapacaksınız. Bundan eminim" dediği duyuldu.

Olay, 4 Şubat günü Bismil ilçesine bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş amcasının kızı Emine'yi kuma almak istedi. Emine, kumalık talebini reddedince kuzeni Aslan Karakaş tarafından silahlı saldıya uğradı. Saldırının ardından Emine, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasteneleri'nde tedaviye alınırken, saldırgan kaçtı.

'NE OLUR ELİNİZDEN GELENİ YAPIN'

Saldırıya uğradığı 4 Şubat gününden bugüne yaşam mücadelesi veren Emine'nin tedavi gördüğü hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Emine, doktorlarıyla yaptığı görüşmede, kendisini iyileştirilmesi için yardım talebinde bulunduğu sözleri yer aldı. Yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Emine'nin görüntülere yansıyan ifadeleri şöyle:

"Ben Emine. 16 yaşımdayım. Böyle oldum. Beni siz iyileştireceksiniz değerli hocalarım. İnşallah iyileştireceksiniz beni. Hastaneye sedyeyle gireceğim, yürüyerek çıkacağım inşallah. Sizler de beni iyileştirmek için, elinizden geleni yapacaksınız. Bundan eminim. Ağabeyim de benim için çok çabalıyor zaten. Çok seviyorum onu. İnşallah beni iyileştireceksiniz. Ne gerekiyorsa, yapmaya hazırız. Size güveniyorum. Ne olur elinizden geleni yapın. İki aydır yatıyorum, kendimi hiç bırakmadım. Kendime güvendim. Hep daha iyi olacağım dedim. Beni iyileştirmek için, elinizden geleni yapmaya çalışın lütfen."

'KIZIM ONUN YÜZÜNDEN OKULA GİDEMEDİ'

Emine'nin annesi Nurcan Karakaş da 23 yıl önce kuma olarak geldiğini kızının da kaderinin kendisi gibi olmaması için çabaladığını söyledi. 12 yıl önce eşini kalp krizinden kaybeden 7 çocuk annesi Nurcan Karakaş, Aslan Karakaş'ın uzun yıllar kızı Emine'yi rahatsız ettiğini ifade ederek, "Kızım Emine 14 yaşındayken, amcasının oğlu Aslan Karakaş ona aşık olmuş. Kızım öğrenciydi. Okul okuyordu. Amcasının oğlu 7 çocuk babasıydı. Kızım ondan 2 yıl şiddet ve taciz gördü. Kızımı tehdit ediyordu. Kızım onun yüzünden okula gidemedi. Okumayı çok istiyordu ancak, bırakmadılar. Amcasının oğlu, 'Seni kaçıracağım' diyordu. Onun yüzünden kızım balkona ve dışarıya çıkamıyordu. 'İlla ki benimle evleneceksin' diyordu. Kızım ise, 'Hayır. Ben senin çocuğun yaşındayım. Nasıl oluyor da sana aşığım diyorsun' diyordu. Daha sonra, bir gün birlikte alışverişe çıkarken, bize ateş etti. Kızım 3 kurşunla ağır yaralandı. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Durumu kritik. Yalvarıyorum, bu adam cezasız kalmasın. Ölene kadar ceza çekmesini istiyorum. Kızım bunu hak etmemişti. Gül gibi kızımın hayatını mahvetti. Kızımın vücudu şu an felçli durumda ve makineye bağlı. Bu şekilde nefes alabiliyor. Durumu hiç iyi değil" dedi.

'KIZIMI VURAN KİŞİ HALA YAKALANMADI'

Aslan Karakaş'ın bugüne kadar yakalanmamasına tepki gösteren Nurcan Karakaş, "Başımıza ne geldiyse, üvey oğullarımın yüzünden geldi. Onlar sebep oldu. Şikayet etmeme izin vermediler. Köyden çıkmama da izin vermediler. Bu olay 4 Şubat'ta oldu. Ama kızımı vuran kişi hala yakalanmadı. Benim ciğerim çok yandı. Yalvarıyorum bana destek verin. Kızımı vuran Aslan Karakaş'ı yakalayın. Karakaş ailesinin hepsi, onun nerede olduğunu biliyor. Onlara kalsa, bu olayın üstünü kapatacaklar. Ama ben sonuna kadar bu davadan vazgeçmeyeceğim. Şikayetçiyim. Kızım ölmesin. 3 aydır diğer çocuklarımı da göremiyorum. Benim ciğerim yandı, başka anaların ciğeri yanmasın. Başka kızlar ölmesin. Devletimiz bizi sahip çıksın. Yetim çocuklarımı zorluklarla büyüttüm. Kızım onlara kurban oldu, onlar da şimdi evde rahat rahat oturuyor. Bugüne kadar zulüm çektim, dayak yedim, hakaret ettiler. Ama bundan sonra göz yummayacağım. Çocuklarım için elimden geleni yaparım. Arslan Karakaş'ın ablası ve oğlu, Balıkesir'de oturuyor. Bu adamı saklamışlar. Karakaş ailesi bu katili ortaya çıkarsın. Devletime yalvarıyorum. Bana destek verin. Kızım artık gözlerini açmıyor. Ölecek" diye konuştu.

KUMALIĞI KABUL ETMEYİNCE VURULAN YOĞUN BAKIMDAKİ EMİNE'DEN DOKTORLARA: SİZE GÜVENİYORUM
KUMALIĞI KABUL ETMEYİNCE VURULAN YOĞUN BAKIMDAKİ EMİNE'DEN DOKTORLARA: SİZE GÜVENİYORUM
KUMALIĞI KABUL ETMEYİNCE VURULAN YOĞUN BAKIMDAKİ EMİNE'DEN DOKTORLARA: SİZE GÜVENİYORUM
KUMALIĞI KABUL ETMEYİNCE VURULAN YOĞUN BAKIMDAKİ EMİNE'DEN DOKTORLARA: SİZE GÜVENİYORUM
KUMALIĞI KABUL ETMEYİNCE VURULAN YOĞUN BAKIMDAKİ EMİNE'DEN DOKTORLARA: SİZE GÜVENİYORUM

Dicle Üniversitesi, Nurcan Karakaş, Yoğun Bakım, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUMALIĞI KABUL ETMEYİNCE VURULAN YOĞUN BAKIMDAKİ EMİNE'DEN DOKTORLARA: SİZE GÜVENİYORUM - Son Dakika


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