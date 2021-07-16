Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 Şubat'ta yaşanan olayda, 7 çocuk babası Aslan Karakaş (37), kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı (16) silahla yaraladı. Ağır yaralanan Karakaş, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde verdiği 138 günlük yaşam savaşını kaybetti. 161 gündür firarı durumda bulunan katil zanlısı ise polise gelerek teslim oldu.
Kuzeni Emine Karakaş'ın öldüren Aslan Karakaş, olayın ardından kayıplara kaçtı. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalara rağmen Karakaş'ın izine rastlanılmadı. 161 gün boyunca aranan Karakaş, Bismil ilçesinde jandarma ekiplerine teslim oldu. Aslan Karakaş, Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu - Son Dakika