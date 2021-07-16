Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu - Son Dakika

Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu

16 yaşındaki kuzeni Emine Karakaş'ı kumalık teklifini kabul etmemesi nedeniyle öldüren Aslan Karakaş, 161 günlük kaçışın ardından güvenlik güçlerine teslim oldu. Karakaş, jandarmada tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 Şubat'ta yaşanan olayda, 7 çocuk babası Aslan Karakaş (37), kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı (16) silahla yaraladı. Ağır yaralanan Karakaş, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde verdiği 138 günlük yaşam savaşını kaybetti. 161 gündür firarı durumda bulunan katil zanlısı ise polise gelerek teslim oldu. BİSMİL'DE JANDARMAYA TESLİM OLDU Kuzeni Emine Karakaş'ın öldüren Aslan Karakaş, olayın ardından kayıplara kaçtı. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalara rağmen Karakaş'ın izine rastlanılmadı. 161 gün boyunca aranan Karakaş, Bismil ilçesinde jandarma ekiplerine teslim oldu. Aslan Karakaş, Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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