Zamanında değiştirilen araç kumanda pili yüksek maliyetlerin önüne geçiyor - Son Dakika

Zamanında değiştirilen araç kumanda pili yüksek maliyetlerin önüne geçiyor

Uzaktan kumanda manuel sistemi unutturuyor, anahtar yuvası oksitleniyor ve zarar görebiliyor

Biten araç kumanda pilinin mağduriyetini bizzat yaşayan anahtar ustası Soner Altın;

"Ömrü ortalama 3-4 yıl olan araç kumanda pilini sizi yolda koymadan zamanında değiştirin"

ESKİŞEHİR - Araçları tek tuşla kilitleyebilen otomatik sitemlerin kumandalarındaki pilin değişimi yüksek masraflardan ve mağduriyetlerden kurtarıyor.

Eskiden anahtarla kilitlenen araç kapıları gelişen teknoloji ile tek tuşla kilitlenebilecek düzeye geldi. Uzaktan bir kumanda aracılığıyla kilitlenen araçlarda kullanılmayan, oksitlen ve eskiyen anahtar yuvaları, kumandanının işlevini yitirdiği anda araç sahibini mağdur edebiliyor. Yeni model araçlar kumanda pilinin bitimine yakın uyarı verirken, daha eski araçlarda kumanda pilini kontrol etmek araç sahibine düşüyor. Kontrol edilmeyen ve özellikle şehir merkezine uzak bir yerde işlevini yitiren kumandalar büyük mağduriyetlere neden oluyor.

"Elektroniğin avantajı olduğu gibi dezavantajlıda var"

Biten araç kumanda pilinin mağduriyetini bizzat yaşayan anahtar ustası Soner Altın, uzaktan kumandanın manuel sistemi unutturduğunu ifade etti. Araçların kilit sisteminin sağlığı açısından kumanda pillerini belli periyotlarla değiştirilmesi gerektiğini aktaran Altın, "Araç kumandalarında kullanılan pilin ömrü ortalama 3-4 yıldır. Ama tabi bu süre sık kullanımla düşebilir yani ticari bir araçta bu 1 yıl bile olabilir. Biz dükkanımızda merdiven altı pil kullanmıyoruz. Çünkü araç kildi hassas bir konu, hiç umulmadık yerlerde mahsur kalabiliriz. Kaliteli bir pil ortalama fiyatı 15-20 liradan başlıyor. Şimdi elektroniğin avantajı olduğu gibi dezavantajlıda var. Bu araçlardaki kumandalı kilit yaygın olarak kullanılıyor. Anahtar kullanmadığımızda anahtar yuvası oksitleniyor ve zarar görebiliyor. Kilidin bozulmasına kadar giden oksitlenmenin düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Kumandamızın pili bittiğinde manuel kilit sisteminde çalışmıyorsa araç sahibi büyük mağduriyetler yaşayabilir. Yeni model araçlarda aracın kumandasının pilinin bitmesine yakın araç uyarı veriyor ama eski araçlar bunu yapmıyor. Onun için kendimiz bunun takibini yapmamamız gerekiyor" diye konuşarak uyarılarda bulundu.

"Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın"

Özellikle ikinci el araç alımlarında yedek anahtarın alınmasının çok önemli olduğunu hatırlatan Soner Altın, yedek anahtar yaptırmanın pahalı, yedek anahtarın olmadığında oluşabilecek mağduriyetlerin daha pahalıya mal olabileceğinin altını çizdi.

"Araç anahtarlarında yedek olması çok önemli. İkinci el satışalardı aracı satan kişi genellikle yedek anahtarı çeşitli sebeplerden ötürü vermek istemiyor. 300- 400 liraya yedek anahtar yaptırılabiliyor. Tabii bu kimilerine yüksek gelse de olası bir anahtar kaybında bu maliyet çok fazla artabiliyor. Araçlardaki immobilizer sistemi aracı tamamen kilitliyor ve bunun tamir masrafı 300-400 liranın çok çok üstünde bir maliyet çıkıyor. Yani sürücü yağmurdan kaçarken doluya tutuluyor. 300 lira ile 5 bin lira arasında değişen araç anahtarı fiyatları var."