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Kumandalı sistemi polis çözdü - Son Dakika

Kumandalı sistemi polis çözdü

19.02.2022 09:51
Kumandalı sistemi polis çözdü

Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Ekipler şüphelendikleri 38 AFH 918 plakalı otomobili durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipler, araçtaki egzozun kumanda sistemiyle sesinin yükseltildiğini, ayrıca sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Sürücü Ahmet Can B. (17)'ye abartı egzozlu araç kullanmaktan bin 823 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

Araç sürücünün yakınlarına teslim edildi. - BURSA

Kumandalı sistemi polis çözdü
Kumandalı sistemi polis çözdü
Kumandalı sistemi polis çözdü
Kumandalı sistemi polis çözdü

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Kumandalı sistemi polis çözdü Kumandalı sistemi polis çözdü Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza Oğlunun ceza yediğini gören anne, çakarlı ışık cihazını oğlunun başında parçaladı Oğlunun ceza yediğini gören anne, çakarlı ışık cihazını oğlunun başında parçaladı

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumandalı sistemi polis çözdü - Son Dakika


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