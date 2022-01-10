DİYARBAKIR - "Kumandan" oyunu Diyarbakır'da tiyatro severlerle buluştu - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Kumandan-Medine Müdafi-i Fahrettin Paşa" oyunu tiyatro severlerle buluştu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Feqiye Teyran Kültür Sanat Sezonu kapsamında kentte kültür ve sanat faaliyetlerine devam ediyor.

Senaryosunu Yusuf Akçay'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Kenan Korkmaz'ın yaptığı "Kumandan" adlı tiyatro oyunu Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oyun, izleyicilerin beğenisini kazandı.

İzleyicilerden Serkan Akan, kentte bu tür etkinliklerin yapılmasından memnun olduğunu belirterek, "Diyarbakır'da sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapılmasını olumlu karşılıyoruz. Oyunu izlemeye ailece geldik. Boş zamanlarımızı bu sayede güzel bir şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Bu tür etkinliklerin devamlı yapılmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rojin Aslan ise oyunu izlerken duygu dolu anlar yaşadığını söyledi.

Aslan, "Eğitici bir eserdi. Oyunu izlerken eskilere, tarihe gittik. Zamana yolculuğa çıkmış gibi olduk." dedi.

Zeynep Özpolat ise tiyatronun kişisel gelişimine katkı sunduğunu aktardı.

Oyunu izlerken keyif aldığını anlatan Özpolat, "Hafta içi çoğunlukla derslerle ilgileniyorum, yoğun geçiyor. Hafta sonu böyle bir etkinliğe arkadaşlarımızla gelince moral ve motivasyonumuz artıyor." diye konuştu.