Kumar baskınında 14 kişiye, 57 bin 575 TL ceza - Son Dakika

BURDUR'un Bucak ilçesindeki evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, yer temini suçundan da 3 kişiye toplam 57 bin 575 TL cezai işlem uygulandı.

Bucak ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda kumar oynayan 14 kişi suçüstü yakandı. Yapılan aramalarda kumar oynamada kullanılan çok sayıda iskambil kağıdı, oyun pulu, içinde kişi isimleri ve çeşitli para miktarı yazısı bulunan çok sayıda yazboz kağıdıyla ajanda ele geçirildi. Yapılan operasyonda 11 kişi hakkında 'kumar oynamak' suçundan kişi başı 1225 TL olmak üzere toplamda 13 bin 475 TL idari yaptırım tutanağı tanzim edildi. 14 kişi hakkında covid-19 ile mücadele kapsamında alınan Hıfzıssıhha Kurulu kararına aykırı hareket etmekten kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 44 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.Aramada 1 deste iskambil kağıdını ve yazbozu, odada bulunan yanan sobaya attığı tespit edilen 1 kişi hakkında 'suç delillerini yok etme' suçundan da adli işlem başlatıldı.