Kumar baskınında 16 kişiye 57 bin lira sosyal mesafe cezası - Son Dakika

Kumar baskınında 16 kişiye 57 bin lira sosyal mesafe cezası
Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 16 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplam 57 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.
Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 16 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplam 57 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.
Edilen bilgilere göre, İhsaniye Mahallesinde bulunan bir işyerinde kumar oynatıldığı yönünde alınan ihbar üzerine polis ekiplerince yapılan kontrolde, işyerinin daha önceden kumardan dolayı mühürlendiği ve mührün kırıldığı anlaşıldı. Ruhsatsız işyeri içerisinde bulunan 16 şahsın iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları tespit edilerek haklarında idari para cezası uygulandı. İşyeri sorumlusu olduğu tespit edilen O.B. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak, Mühür Fekki ve Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçlarından işlem yapıldı. Ayrıca iş yeri içerisinde bulunan 16 şahsa sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten dolayı toplam 57 bin 750 lira para cezası uygulandı. Kumar oynatılan ruhsatsız işyeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 04:06 Kaynak: İHA
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