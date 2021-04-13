Kumar baskınında 24 kişiye toplamda 50 bin 992 lira ceza kesildi - Son Dakika

Kumar baskınında 24 kişiye toplamda 50 bin 992 lira ceza kesildi

13.04.2021 10:59
Kumar baskınında 24 kişiye toplamda 50 bin 992 lira ceza kesildi, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Covid 19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynayan 24 kişi ve iş yerine toplamda 50 bin 992 lira idari para cezası kesildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Covid 19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynayan 24 kişi ve iş yerine toplamda 50 bin 992 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince Akçay Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde pandemi kapsamında kapalı olması gerektiği halde ışıklarının açık olduğu ve çok sayıda kişinin işletmeye girip çıktığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İş yerinde kumar oynatıldığının şüphesi üzerine yapılan baskında işyeri içerisinde 5 adet yuvarlak masa, masa üzerlerinde 10 deste, 526 adet oyun kağıdı olduğu ve etrafında 24 kişinin kumar oynadığı görüldü.

Kumar oynayan ve oynatan 24 kişiye, 593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanununa aykırılık, sokağa çıkma ve maske ihlali nedeniyle 21 bin 600 TL, 22 şahsa 5326 sayılı kabahatler kanununun 34. maddesi gereğince kumar oynamak nedeniyle 29 bin 392 TL olmak üzere toplam 50 bin 992 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 kişiye de kumar oynanması için yer sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. - BALIKESİR

Kumar baskınında 24 kişiye toplamda 50 bin 992 lira ceza kesildi
Kumar baskınında 24 kişiye toplamda 50 bin 992 lira ceza kesildi

Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar baskınında 24 kişiye toplamda 50 bin 992 lira ceza kesildi - Son Dakika


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