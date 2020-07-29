Kumar baskınında 4 kişiye 4 bin 900 TL para cezası - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde emniyet güçleri tarafından baskın yapılan kahvehanede kumar oynadıkları tespit edilen şahıslara toplam 4 bin 900 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Meydan Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede kumar oynandığını tespit etti. Kahvehaneye yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen E.U., M.B., İ.T. ve İ.E. isimli şahıslara kişi başı bin 225 TL olmak üzere toplam 4 bin 900 TL ceza kesilirken, iş yeri sahibi B.T. ve çalışanına da kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı. Ayrıca maske takmamak ve sosyal mesafeyi ihlal suçlarından işlem yapılan 6 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KONYA