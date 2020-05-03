Kumar baskınında çatıya saklandılar - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet ekipleri tarafından bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine eve baskın düzenlenirken, 4 kişinin çatıya saklandığı baskında 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarını değerlendiren emniyet ekipleri eve baskın düzenledi. Baskın sırasında evde bulunan 4 kişi çatıya saklanırken, ekipler tarafından yapılan aramada yakalandı. Evde bulunan 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. - MANİSA