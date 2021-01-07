Bursa'da eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar - Son Dakika

Bursa'da eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar

07.01.2021 05:07

Bursa'da polis ekiplerince 'Bursa Eski Boksörler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne düzenlenen baskınında, aralarında eski milli boksör Vahdettin İ.'nin de bulunduğu 8 kişi yakalandı. Yakalanan bazı kişiler ceza yememek için uyuyor numarası yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Gökdere Bulvarı'nda bulunan 'Bursa Eski Boksörler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde, kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Saat 02.30 sıralarında harekete geçen ekipler, derneğin bulunduğu adrese gitti. Dernek binasını ablukaya alan ekipler, bir süre fiziki takip yaptıktan sonra derneğe baskın düzenledi.

Bursa'da eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar

UYUYOR NUMARASI YAPTILAR

Baskında şüphelilerden biri mutfakta gizlendiği yerde yakalanırken, bazı şüphelilerin ceza yememek için uyuyor numarası yapması da dikkat çekti. 1'i kadın 8 kişinin olduğu dernekte yapılan aramada, çok sayıda iskambil kağıdı bulundu.

Bursa'da eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar

ARALARINDA ESKİ BOKSÖR DE VAR

Eski milli boksör Vahdettin İ.'nin (52) de aralarında bulunduğu, Yılmaz U. (55), Mustafa Ç. (64), Oktay K. (38), Murat O. (44), Mehmet B. (62), Taner A. (42) ve Meliha Ö.'ye (39), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ve kumar oynadıkları için 2 bin 350'şer lira olmak üzere toplam 44 bin TL ceza yazıldı.

Kumar oynatılan derneğe ise 40 bin TL cezai işlem uygulandı.

Bursa'da eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar
Bursa'da eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar

Vahdettin, Bursa, Kumar, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar - Son Dakika


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