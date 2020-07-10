Kumar baskınında masadaki paranın 50 katı ceza yediler - Son Dakika

Kumar baskınında masadaki paranın 50 katı ceza yediler

Antalya'da bir kıraathaneye yapılan baskında kumar oynayan 3 kişi yakalanırken, iskambil kağıtlarına ve masa üzerindeki 250 TL ve 20 Euro'ya el konuldu.

Antalya'da bir kıraathaneye yapılan baskında kumar oynayan 3 kişi yakalanırken, iskambil kağıtlarına ve masa üzerindeki 250 TL ve 20 Euro'ya el konuldu.

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Kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye kişi başı bin 225 TL'den 3 bin 675 TL, sigara içen 5 kişiye 187 TL'den 935 TL, sosyal mesafe ye uymamaktan ise kişi başı 3 bin 150 TL'den 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.


Aşağıhisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri baskın yaptı. Baskın sırasında 3 kişi kumar oynarken yakalanırken, masa üzerinde iskambil kağıtları ile 250 TL ve 20 Euro'ya el konuldu.


İş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişiye kişi başı bin 225 TL olmak üzere toplam 3 bin 675 TL, kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen 5 kişiye 187'şer TL'den 935 TL, koronavirüs salgını sebebi ile alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamaları nedeniyle, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereği kişi başı 3 bin 150'şer TL'den 15 bin 750 TL olmak üzere toplam 20 bin 360 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar oynattığı tespit edilen kişi hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar baskınında masadaki paranın 50 katı ceza yediler - Son Dakika
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