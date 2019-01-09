Son Dakika Haberleri: Kumar Baskınında Polise Direnip Tehdide 2 Gözaltı

Kumar Baskınında Polise Direnip Tehdide 2 Gözaltı

1 saat önce

Samsun'da bir kahvehaneye kumar baskını yapan polislere karşı gelerek hakaret ve tehdit ettikleri iddia edilen 2 zanlı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Kumar Baskınında Polise Direnip Tehdide 2 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da bir kahvehaneye kumar baskını yapan polislere karşı gelerek hakaret ve tehdit ettikleri iddia edilen 2 zanlı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri bir kahvehanede kumar oynatıldığına dair aldıkları ihbar üzerine kahvehaneye baskın düzenledi. Bu sırada kumar oynadığı iddia edilen şahıs ile kahvehane sahibinin polislere direnip hakaret ve tehdit ettikleri öne sürüldü. Kahvehane sahibi A.Y. (37) ile V.Ö. (33) isimli zanlılar gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:03 Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Spiker Didem Arslan'a Hakaret Eden CHP Üyesi, Disiplin Kuruluna Sevk Edildi Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Aile Fertleri Gözaltına Alındı

Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:11:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumar Baskınında Polise Direnip Tehdide 2 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]