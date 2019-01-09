Kumar Baskınında Polise Direnip Tehdide 2 Gözaltı
1 saat önce
Samsun'da bir kahvehaneye kumar baskını yapan polislere karşı gelerek hakaret ve tehdit ettikleri iddia edilen 2 zanlı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da bir kahvehaneye kumar baskını yapan polislere karşı gelerek hakaret ve tehdit ettikleri iddia edilen 2 zanlı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, İlkadım
ilçesinin 19 Mayıs
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri bir kahvehanede kumar oynatıldığına dair aldıkları ihbar üzerine kahvehaneye baskın düzenledi. Bu sırada kumar oynadığı iddia edilen şahıs ile kahvehane sahibinin polislere direnip hakaret ve tehdit ettikleri öne sürüldü. Kahvehane sahibi A.Y. (37) ile V.Ö. (33) isimli zanlılar gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:03 Kaynak: İHA
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