Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen kumar baskınında havalandırma boşluğundan silahı atan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı ekipler, 1. Anafartalar Mahallesi 1700 sokak üzerindeki bir iş yerinin üzerindeki depoda kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenledi.
Baskın sırasında ekiplerden kaçmak isteyen bir kişi, silahını tuvaletin havalandırma boşluğundan alt kattaki iş yerinin tuvaletine attı.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli A.T (35) gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kumar baskınında silahını havalandırma boşluğundan atan kişi yakalandı - Son Dakika