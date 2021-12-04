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Kumar baskınında silahını havalandırma boşluğundan atan kişi yakalandı - Son Dakika

Kumar baskınında silahını havalandırma boşluğundan atan kişi yakalandı

04.12.2021 13:14
Kumar baskınında silahını havalandırma boşluğundan atan kişi yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen kumar baskınında havalandırma boşluğundan silahı atan kişi yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen kumar baskınında havalandırma boşluğundan silahı atan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı ekipler, 1. Anafartalar Mahallesi 1700 sokak üzerindeki bir iş yerinin üzerindeki depoda kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenledi.

Baskın sırasında ekiplerden kaçmak isteyen bir kişi, silahını tuvaletin havalandırma boşluğundan alt kattaki iş yerinin tuvaletine attı.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli A.T (35) gözaltına alındı.

Kumar baskınında silahını havalandırma boşluğundan atan kişi yakalandı
Kumar baskınında silahını havalandırma boşluğundan atan kişi yakalandı
Kumar baskınında silahını havalandırma boşluğundan atan kişi yakalandı
Kumar baskınında silahını havalandırma boşluğundan atan kişi yakalandı
Kumar baskınında silahını havalandırma boşluğundan atan kişi yakalandı

Anafartalar Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kumar baskınında silahını havalandırma boşluğundan atan kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kumar baskınında silahını havalandırma boşluğundan atan kişi yakalandı - Son Dakika
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