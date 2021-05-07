Kumar baskınında tuvalete ve tezgah altına saklandılar! Ortaya ilginç görüntüler çıktı - Son Dakika

Kumar baskınında tuvalete ve tezgah altına saklandılar! Ortaya ilginç görüntüler çıktı

07.05.2021 09:45

Tam kapanma nedeniyle kapalı olması gereken Kırıkkale'deki bir kıraathaneye kumar baskını yapan polis, 17 kişiye toplamda 106 bin 250 lira idari para cezası uyguladı. Öte yandan baskın sırasında ceza yememek için 2 kişi tuvalete, 2 kişi de tezgah altına saklanırken, bu durum ilginç görüntülere sebep oldu.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tam kapanma" uygulaması nedeniyle kapalı olması gereken mekanlarda "kumar" oynayan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

TUVALETE VE TEZGAH ALTINA SAKLANMIŞLAR

Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'ndeki ruhsatsız bir kıraathaneye "kumar" baskını yaptı. Kıraathane önünde bir süre bekleyen polis, kapının açılmasıyla içeri girdi. Ceza yememek için saklanan 2 kişiyi tuvalette, diğer 2 kişiyi de tezgah altında yakaladı. Sobadaki iskambil kağıtları ile masa altına zulalanan bira şişeleri de polisin gözünden kaçmadı.

Kumar baskınında ceza yememek için tuvalete ve tezgah altına saklandılar: 17 kişiye 106 bin lira ceza

PARA CEZASI KESİLDİ

Burada alkol alıp kumar oynayan kişilerin kimlikleri toplanarak GBT sorgulaması yapıldı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle de 12 kişiye 6 bin 250'şer liradan toplamda 75 bin lira idari para cezası uygulandı. Diğer bir kumar operasyonu ise Sanayi Mahallesi'ndeki bir oto tamir dükkanına yapıldı. Kepengi açtıran polis, içeride ki 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Tedbirleri ihlal eden 5 kişiye de toplamda 31 bin 250 lira idari para cezası verildi.

Kumar baskınında ceza yememek için tuvalete ve tezgah altına saklandılar: 17 kişiye 106 bin lira ceza
Kumar baskınında tuvalete ve tezgah altına saklandılar! Ortaya ilginç görüntüler çıktı

Koronavirüs, Para Cezası, Kırıkkale, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar baskınında tuvalete ve tezgah altına saklandılar! Ortaya ilginç görüntüler çıktı - Son Dakika


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