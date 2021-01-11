Kumar baskınında yakalanan 26 kişiye 115 bin 300 lira para cezası uygulandı - Son Dakika

Kumar baskınında yakalanan 26 kişiye 115 bin 300 lira para cezası uygulandı

11.01.2021 11:50
Kumar baskınında yakalanan 26 kişiye 115 bin 300 lira para cezası uygulandı, System.String[]

Isparta'da emniyet ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği baskında 26 kişi kumar oynarken yakalandı.

Isparta'da emniyet ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği baskında 26 kişi kumar oynarken yakalandı. Yakalanan şahıslara kumar oynamak ve Covid-19 tedbirlerini ihlal etmekten dolayı toplam 115 bin 300 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 Ocak günü Pirimehmet Mahallesi 1737. Sokak üzerinde bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı ile düzenlen baskında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık iş yerinde 26 kişi kumar oynarken yakalandı. İş yerinde yapılan aramada masa üzerilerinde ve çeşitli yerlere saklanmış 848 adet iskambil kağıdı, 100 TL para ve çok sayıda yaz boz kağıdı bulunduğu tespit edildi.

İş yeri işletmecisine kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatılırken, içeride bulunan şahıslara da Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre toplam 115 bin 300 TL para cezası uygulandı. Ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yerle ilgili de idari işlemler başlatıldı. - ISPARTA

Kumar baskınında yakalanan 26 kişiye 115 bin 300 lira para cezası uygulandı
Kumar baskınında yakalanan 26 kişiye 115 bin 300 lira para cezası uygulandı
Kumar baskınında yakalanan 26 kişiye 115 bin 300 lira para cezası uygulandı
Kumar baskınında yakalanan 26 kişiye 115 bin 300 lira para cezası uygulandı

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Koronavirüs, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar baskınında yakalanan 26 kişiye 115 bin 300 lira para cezası uygulandı - Son Dakika


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