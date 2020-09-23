Kumar baskınında yakalananlar, iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştı - Son Dakika

Kumar baskınında yakalananlar, iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştı

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde bir eve düzenlenen kumar baskını sırasında karşılarında jandarma ekiplerini gören kişiler, iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştı.

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde bir eve düzenlenen kumar baskını sırasında karşılarında jandarma ekiplerini gören kişiler, iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştı. Ekipler, 9 kişiye para cezası uyguladı. Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıklı ilçesi Gürsu köyünde Ş.Y.'nin evinde kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Jandarma, belirlenen adrese baskın düzenledi. Ekiplerin geldiğini fark edenler, kumar oynadıkları iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştı. Evdeki 9 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. Evde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ele geçirildi.



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