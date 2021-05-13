ESKİŞEHİR'DE KUMAR OYNAYAN 44 KİŞİYE 232 BİN 100 LİRA CEZA - Son Dakika

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ESKİŞEHİR'de kumar oynarken yakalanan 44 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 232 bin 100 lira ceza uygulanırken, polisin baskını sırasında işyerinin 2'nci katındaki pencereden atlayan 1 kişi yaralandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir işyerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İşyerine dün baskın yapan polis ekipleri kurulan masalarda kumar oynayan 44 kişi yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 44 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 232 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Polisin baskını sırasında işyerinin 2'nci kattaki penceresinden atlayan Cemalettin B. (52) ise düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cemalettin B., ambulans Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mühürlenen işyeri sorumlusu hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçlarından adli soruşturma başlatıldı.