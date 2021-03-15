ADANA Kumar baskınlarında 237 kişiye 692 bin lira ceza - Son Dakika

ADANA Kumar baskınlarında 237 kişiye 692 bin lira ceza
15.03.2021 09:58
Kumar baskınlarında 237 kişiye 692 bin lira cezaADANA'da son bir haftada kumar oynandığı tespit edilen 12 ayrı adrese yapılan baskında, 61 kişiye kumar oynamaktan, 176 kişiye de pandemi tedbirlerine uymamaktan toplam 692 bin 40 lira ceza kesildi.
Kumar baskınlarında 237 kişiye 692 bin lira ceza
ADANA'da son bir haftada kumar oynandığı tespit edilen 12 ayrı adrese yapılan baskında, 61 kişiye kumar oynamaktan, 176 kişiye de pandemi tedbirlerine uymamaktan toplam 692 bin 40 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte koronavirüs nedeniyle kapalı olması gereken bazı kahvehanelerin açık olduğu ve bazı evlerde de kumar oynatıldığı bilgisi üzerine 12 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Polisin, suçüstü yakaladığı 61 kişiye kumar oynamaktan, 176 kişiye de pandemi kurallarını ihlalden 692 bin 40 lira para cezası kesildi. Ayrıca 18 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem uygulandı.
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