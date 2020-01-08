Kumar borcu yüzünden kurşun yağdıran zanlılar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kumar borcu yüzünden kurşun yağdıran zanlılar kamerada - Son Dakika

Kumar borcu yüzünden kurşun yağdıran zanlılar kamerada

6 saat önce

Eyüp Sultan'da uzun namlulu silahlarla kumar borcu nedeniyle derneği kurşunlayan 4 zanlı kameralara yansıdı.

Kumar borcu yüzünden kurşun yağdıran zanlılar kamerada, System.String[]

Eyüp Sultan'da uzun namlulu silahlarla kumar borcu nedeniyle derneği kurşunlayan 4 zanlı kameralara yansıdı. Yüzlerce kamera görüntüsünü inceleyen polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre olay 11 Aralık 2019'da Eyüp Sultan Akşemsettin Mahallesi Oğuz Sokak'ta yaşandı. Sokağa gelen 4 kişi, uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Kurşunlar sokakta faaliyet gösteren Hafızlar Diyarı Eğitim, Kültür ve Hizmet Derneği'ne isabet etti.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerasını izleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürülerek sorgulandı. Zanlıların daha önce kumar oynattıkları gerekçesiyle mühürlenen bir derneği hedef aldıkları, ancak kurşunların Hafızlar Diyarı Eğitim, Kültür ve Hizmet Derneği'ne isabet ettiği anlaşıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Eyüp Sultan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
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