Kumar kavgasında kurşunlardan zıplayarak kurtulmaya çalıştı - Son Dakika
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Kumar kavgasında kurşunlardan zıplayarak kurtulmaya çalıştı

12.05.2022 10:21
Kumar kavgasında kurşunlardan zıplayarak kurtulmaya çalıştı

ADANA'da Fatih Y. (36) ile ağabeyi Suat Y. (44), kavga ettikleri eski çalışanı Bülent C. (46) ile 2 kardeşini tabancayla ayaklarından vurdu.

ADANA'da Fatih Y. (36) ile ağabeyi Suat Y. (44), kavga ettikleri eski çalışanı Bülent C. (46) ile 2 kardeşini tabancayla ayaklarından vurdu. Bülent C.'nin kurşunlardan zıplayarak kurtulmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde Fatih Y.'nin kumarhaneye çevirdiği iş yeri, bir süre önce polisin operasyonuyla mühürlendi. Fatih Y., yanında çalışan Bülent C.'yi işten çıkarıp, vadettiği parayı da vermedi. Bunun üzerine Fatih Y.'nin yanına giden Bülent C., parasını isteyip olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Y., Bülent C.'yi darbetti.

Bülent C., kardeşleri Samet C. (32) ve Selçuk C. (37) ile 8 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında tekrar Fatih Y.'nin yanına gitti. Bülent C. yine parasını alamayınca taraflar arasında tartışma çıktı. Fatih Y. ile ağabeyi Suat Y. tabancalarını çekince Bülent C. ile kardeşleri kaçtı. İki kardeş, bir akaryakıt istasyonunda yakaladıkları Bülent C. ve kardeşlerine peş peşe ateş etti. Bülent C.'nin kurşunlardan kurtulmak için zıpladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bülent C. ile kardeşleri Samet C. ve Selçuk C., silahlardan çıkan kurşunlarla ayaklarından yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı.Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Fatih Y. ve ağabeyi Suat Y. ile kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, Bülent C. ile kardeşlerini kendilerine küfür ettikleri için yaraladıklarını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih Y. ile Suat Y. adli kontrol şartıyla, diğer 6 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaralı 3 kardeş ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Kumar kavgasında kurşunlardan zıplayarak kurtulmaya çalıştı
Kumar kavgasında kurşunlardan zıplayarak kurtulmaya çalıştı
Kumar kavgasında kurşunlardan zıplayarak kurtulmaya çalıştı
Kumar kavgasında kurşunlardan zıplayarak kurtulmaya çalıştı
Kumar kavgasında kurşunlardan zıplayarak kurtulmaya çalıştı
Kumar kavgasında kurşunlardan zıplayarak kurtulmaya çalıştı
Kumar kavgasında kurşunlardan zıplayarak kurtulmaya çalıştı
YORUMLAR
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Esenyurt'ta lise çıkışı ortalık birbirine girdi, 'dedikodu' kavgası kamerada Esenyurt'ta lise çıkışı ortalık birbirine girdi, 'dedikodu' kavgası kamerada Kumarhaneden kovuldu, ayaklarından vurulurken böyle zıpladı Kumarhaneden kovuldu, ayaklarından vurulurken böyle zıpladı

İncirlik, Sarıçam, kavga, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kumar kavgasında kurşunlardan zıplayarak kurtulmaya çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kumar kavgasında kurşunlardan zıplayarak kurtulmaya çalıştı - Son Dakika
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