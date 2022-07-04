Kumar operasyonları aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Kumar operasyonları aralıksız sürüyor

04.07.2022 15:18
Kumar operasyonları aralıksız sürüyor

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 186 farklı adres kontrol edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 186 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 23 bin 800 kişi sorgulanırken aranması olan 87 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 27 Haziran ile 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 186 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 23 bin 800 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde kumar oynadıkları tespit edilen toplam 15 kişiye kumar oynamaktan 27 bin 285 TL idari para cezası uygulanmış, 3 kişiye "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılmıştır.

87 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 87 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet bıçak, 275 adet tabanca mermisi, 2 adet çalıntı motosiklet, 2 şişe çalıntı içki, 1 adet cep telefonu, 1 adet yeni nesil televizyon, kumar oyununda kullanılan 3 bin 221 TL para, 1 adet kumar oyun makinası ve kumar oyununda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

3 ayrı apart yetkilisine 40 bin 173 TL idari para cezası

Eğlence, umuma açık istirahat, geçici konaklama ve araç kiralama firmalarında 186 farklı adres kontrol edildi. Adreslerde kimlik bildirme kanunu çerçevesinde, yapılan kontrol ve denetimler neticesinde, 4 ayrı araç kiralama firmasına, 8 ayrı adreste bulunan toplam 132 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonunda 1 apart yetkilisine 13 bin 391 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumar operasyonları aralıksız sürüyor - Son Dakika

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