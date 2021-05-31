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Kumar operasyonunda 30 kişiye 40 bin 80 TL idari para cezası ve adli işlem uygulandı - Son Dakika

Kumar operasyonunda 30 kişiye 40 bin 80 TL idari para cezası ve adli işlem uygulandı

31.05.2021 17:27
Kumar operasyonunda 30 kişiye 40 bin 80 TL idari para cezası ve adli işlem uygulandı, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 521 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 521 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Kumar operasyonunda 30 kişiye idari ve cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 24 ile 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 521 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 3 adreste kumar oynandığı tespit edilerek, 30 şüpheliye 40 bin 80 TL, 5 şüpheliye kumar oynanması için yer ve imkan sağlamasından dolayı idari para cezası ve adli işlem uygulandı.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 57 kişiye 55 bin 900 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 152 işyeri denetlendi. Denetimlerde 839 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda sosyal mesafeyi ihlal ettiği tespit edilen 40 kişiye ise 40 bin TL, karantina kurallarına uymayan 12 kişiye 18 bin TL, maske takmayan 5 kişiye 4 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Toplamda 57 kişiye 62 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, geçici konutlara yönelik yapılan denetimlerde 9 ayrı adreste bulunan 198 apart dairesi kontrol edilerek 3 ayrı apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemi (KBS) kullanmamasından dolayı 29 bin 496 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kumar operasyonunda 30 kişiye 40 bin 80 TL idari para cezası ve adli işlem uygulandı
Kumar operasyonunda 30 kişiye 40 bin 80 TL idari para cezası ve adli işlem uygulandı

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Türk Lirası, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar operasyonunda 30 kişiye 40 bin 80 TL idari para cezası ve adli işlem uygulandı - Son Dakika


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