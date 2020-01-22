Kumar operasyonunda alt katın balkonuna atlayan şüpheliyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Kumar operasyonunda alt katın balkonuna atlayan şüpheliyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Antalya'da, kumar operasyonu sırasında binanın ikinci katından alttaki balkona atlayan şüpheliyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kumar operasyonunda alt katın balkonuna atlayan şüpheliyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Antalya'da, kumar operasyonu sırasında binanın ikinci katından alttaki balkona atlayan şüpheliyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Kepez ilçesindeki bir binanın ikinci katındaki iş yerine kumar operasyonu düzenlendi.

Tombala oynayanlardan Y.K, polis ekibini görünce birinci kattaki iş yerinin balkonuna atladı.

Burada mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarılan şüpheliye, kumar oynamaktan cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, operasyonda çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. 10 kişiye 12 bin 250 lira ceza kesilen operasyonda, iş yeri sahibi hakkında da adli işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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