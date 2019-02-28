Son Dakika Haberleri: Kumar Operasyonunda Gözaltına Alınan 54 Kişi Serbest

Kumar Operasyonunda Gözaltına Alınan 54 Kişi Serbest

52 dakika önce

Kırıkkale'de bir mandıraya düzenlenen kumar operasyonda gözaltına alınan 54 kişi serbest bırakıldı.

Kumar Operasyonunda Gözaltına Alınan 54 Kişi Serbest, System.String[]
Kırıkkale'de bir mandıraya düzenlenen kumar operasyonda gözaltına alınan 54 kişi serbest bırakıldı.

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde 3'ü kadın 37 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 17 kişi dün gece saatlerinde 60 polisin katılımıyla gece geç saatlerde mandıraya operasyon düzenlenmişti. Evde yapılan aramalar sırasında 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, kumar oynama makinesi ve kumar materyalleri ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 aylık teknik ve fiziki takip sonrasında kumar oynarken suçüstü yakalanan 54 kişi İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından sabaha karşı 54 kişi savcılık tarafından emniyetten serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:23 Kaynak: İHA

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