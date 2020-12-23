Kumar oynadıkları masanın altında yakalanan şüphelilere para cezası - Son Dakika

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 12 bin 600 lira ceza kesildi, oyun kartlarına el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Pamir Caddesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

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