Kumar oynadıkları masanın altında yakalanan şüphelilere para cezası - Son Dakika

Kumar oynadıkları masanın altında yakalanan şüphelilere para cezası
23.12.2020 11:55
Operasyondan görüntüler Kumar oynayan kişiler Masanın altına saklanmış kişi Hatay'da kumar oynadıkları masanın altında yakalanan şüphelilere para cezası HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.
Operasyondan görüntüler
Kumar oynayan kişiler
Masanın altına saklanmış kişi Hatay'da kumar oynadıkları masanın altında yakalanan şüphelilere para cezası
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Pamir Caddesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Polis, iş yerinde 4 kişiyi kumar oynadıkları masanın altında saklanırken yakaladı.
Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 12 bin 600 lira ceza kesildi, oyun kartlarına el konuldu.
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