Kumar oynanan ruhsatsız iş yerindeki 54 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Kumar oynanan ruhsatsız iş yerindeki 54 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

24.02.2022 11:57
Kumar oynanan ruhsatsız iş yerindeki 54 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 54 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 54 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Söz konusu adreste kumar oynadıkları öne sürülen 54 kişi hakkında toplam 98 bin 226 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yeri sahibi M.D. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama", "mühür bozma" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kumar oynanan ruhsatsız iş yerindeki 54 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika


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