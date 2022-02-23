Kumar oynanan ruhsatsız iş yerindeki 65 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Kumar oynanan ruhsatsız iş yerindeki 65 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

23.02.2022 10:50
Kumar oynanan ruhsatsız iş yerindeki 65 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 65 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 65 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Söz konusu adreste kumar oynadıkları öne sürülen 65 kişi hakkında toplam 118 bin 235 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yeri sahibine ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama", "mühür bozma" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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