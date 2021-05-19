Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı - Son Dakika

Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı

19.05.2021 11:46

Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı Müstakil evde kumar oynayan 14 kişiye 76 bin 700 TL idari para cezası uygulandı 18 bin 114 TL para ele geçirilen kumar operasyonunda yakalananlar yüzlerini saklamaya çalıştı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde müstakil bir...

Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı

Müstakil evde kumar oynayan 14 kişiye 76 bin 700 TL idari para cezası uygulandı

18 bin 114 TL para ele geçirilen kumar operasyonunda yakalananlar yüzlerini saklamaya çalıştı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde müstakil bir eve düzenlenen kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 14 şüpheliden 6'sı mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı. Baskında yakalanan şüphelilerden bazılarının kameraya görüntü vermemek için yüzlerini peçete, maske ve elleriyle kapatmaları dikkat çekti.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yasakların ihlal edilerek müstakil bir evde kumar oynandığı yönünde aldığı istihbarı bilgiler doğrultusunda fiziki takibe aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesinde bulunan eve operasyon düzenledi. Operasyon esnasında mutfak penceresinden kaçarak çatı ve bahçe boşluğuna kaçmaya çalışan 6 şüpheli ve odalarda bulunan 8 şüpheli ile birlikte toplam 14 kişiyi yakaladı.

Kumar oyunlarında kullanılan 18 bin 114 TL ele geçirildi

Adreste yapılan aramada, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen yaz-boz kağıtları, oyun kağıtları, kumar oyununda kullanılan 17 Bin TL, Suudi Arabistan parası olan 500 Riyal piyasa değeri 1,114 TL olmak üzere toplamda 18 bin 114 TL ele geçirildi.

Kumar oynayan 14 kişiye 76 bin 700 TL

Bu kapsamda, evde bulunan 14 şüpheli korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymadıkları için maske takmamaktan 12 bin 600 TL, sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 44 bin 100 TL ve kumar oynayanlara, ikameti umuma açık hale getirilerek yer ve imkan sağlama suçlarından ise 20 bin TL olmak suretiyle toplamda 76 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Şüphelilerden 1 kişiye ise adli işlem uygulandığı öğrenildi.

Bazıları görüntülere girmek istemedi, bazılarının umurunda değildi

Polis ekipleri tarafından kumar oynayan 14 şüpheli gözaltına alınırken görüntülerde belli olmamak için bazı şüpheliler yüzlerini peçete, maske ve elleriyle kapatmaya çalışırken aralarında 60 yaş üzeri olanlar ise sakin ve sessiz bir şekilde polis aracına binmeleri dikkat çekti.

Öte yandan, ev zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı
Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı

Türk Lirası, Pamukkale, Denizli, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynarken basılan 144 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı - Son Dakika


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