Kumar oynarken polislere yakalanınca ne yapacaklarını şaşırdılar - Son Dakika

Kumar oynarken polislere yakalanınca ne yapacaklarını şaşırdılar

10.01.2021 16:10
Kumar oynarken polislere yakalanınca ne yapacaklarını şaşırdılar, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ihbar üzerine bir kafeye baskına giden polisler, kumar oynayan şahısları suçüstü yakaladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ihbar üzerine bir kafeye baskına giden polisler, kumar oynayan şahısları suçüstü yakaladı. Kısıtlamayı ihlal ederek kumar oynayan şahıslardan biri polisleri görünce kumar kağıtlarını masaya atarken, bir kişi de gülerek karşılık verdi.

Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Aziziye Mahallesi'nde bir kafeye girip çıkanların olduğu ihbarını alan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, söz konusu kafeye baskın düzenledi. Baskına müşteri gibi giren emniyet mensupları kapıdan içeri girdiğinde ilk olarak selam verdi. Polisleri bir anda karşılarında gören şahıslardan biri kumar kağıtlarını masaya atarken, bir diğeri ise polislere gülerek karşılık verdi. Yapılan baskında kumar oynayan 7 kişiye suçüstü yapıldı.

Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta oldukları için 3 bin 150'şer TL, kapalı alanda sigara içildiği için 188'er TL, 5326 sayılı kabahatler kanunun 34. maddesi gereğince kumar oynamak suçundan 1000'er TL olmak üzere toplamda 30 bin 366 TL adli ve idari para cezası kesildi. Ayrıca kafe de mühürlendi. - DÜZCE

Kumar oynarken polislere yakalanınca ne yapacaklarını şaşırdılar
Kumar oynarken polislere yakalanınca ne yapacaklarını şaşırdılar
Kumar oynarken polislere yakalanınca ne yapacaklarını şaşırdılar

Koronavirüs, Türk Lirası, ihbar, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynarken polislere yakalanınca ne yapacaklarını şaşırdılar - Son Dakika


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