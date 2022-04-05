Kumar oynarken suç üstü yakalandılar - Son Dakika
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Kumar oynarken suç üstü yakalandılar

05.04.2022 11:02
Kumar oynarken suç üstü yakalandılar

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar ve tombala oynanmasını önleme faaliyeti çerçevesinde Odunpazarı'nda bulunan bir işyerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, kumar oynayan 3 şahsa toplamda 5 bin 457 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oyununa konu olan bir miktar para ele geçirildi. M.Z. isimli şahsa ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Para Cezası, Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynarken suç üstü yakalandılar - Son Dakika


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