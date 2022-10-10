Kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, polisin bir kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakaladığı 4 şahsa, 7 bin 276 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ceyhan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kahvehaneye baskın yapan ekipler, 4 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Şahıslara Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılırken, 1600 TL paraya da el konuldu.
4 şahsa kumar oynamak suçundan 7 bin 276 lira para cezası kesildi. - KAHRAMANMARAŞ
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