Kumar oynarken suçüstü yakalanan 9 kişiye ceza yağdı - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 9 kişiye para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnebolu'nun İkiyaka köyünde K.T. isimli şahsın kumar oynatmak için yer ve imkan sağladığı bilgisi üzerine inceleme başlattı. İncelemenin ardından belirlenen adrese jandarma ekiplerince yapılan baskında, K.T.'ye ait ikamette M.D, M.G, E.T, S.K, T.D, S.K, R.E. ve E.A. isimli şahısların kumar oynadıkları tespit edildi.

İkamette yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 2 adet yaz-boz kağıdı, 8 deste iskambil kağıdı ve 14 bin 750 TL kağıt paraya el konuldu. Baskında yakalanan 9 şahsa, toplamda 12 bin 24 TL idari para cezası kesildi. Olay ile ilgili olarak şahıslar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - KASTAMONU