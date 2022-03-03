Kumar oynarken suçüstü yakalandılar: 15 şahsa 27 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Kumar oynarken suçüstü yakalandılar: 15 şahsa 27 bin TL ceza kesildi

03.03.2022 00:57
Kumar oynarken suçüstü yakalandılar: 15 şahsa 27 bin TL ceza kesildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 15 kişiye 27 bin 285 TL ceza kesildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 15 kişiye 27 bin 285 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenlendi. Ekipler tarafından iş yerine düzenlenen operasyon neticesinde 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 24 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi. Operasyonda kumar oynatmak için yer temin ettikleri belirlenen 2 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, suçüstü kumar oynarken yakalanan 15 şahsa ise toplam 27 bin 285 TL idari para cezası uygulandı. - KASTAMONU

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Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Kastamonu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynarken suçüstü yakalandılar: 15 şahsa 27 bin TL ceza kesildi - Son Dakika


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