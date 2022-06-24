Kumar oynarken yakalanan şahıslara toplam 21 bin 828 lira para cezası kesildi. Kahvehane sahibi 3 kişi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 21 bin 828 lira ceza - Son Dakika

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