Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 75 bin 544 lira para ceza - Son Dakika

Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 75 bin 544 lira para ceza

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kapalı yerde kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 75 bin 544 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi 505 Sokakta bir ikamette kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında odanın içerisinde yan yana bulunan 2 masada kumar oynandığı belirlendi. Masa üzerinde bulunan 1500 TL para, kumar oynamada kullanılan 99 adet pul, 51 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.

İkamette bulunan 16 şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şahıslara, sosyal mesafe ihlalinden, kumar oynamaktan olmak üzere toplamda 75 bin 544 lira idari para cezası uygulandı.