Kumar oynarken yakalanan 19 kişiye 78 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kumar oynarken yakalanan 19 kişiye 78 bin lira ceza - Son Dakika

Kumar oynarken yakalanan 19 kişiye 78 bin lira ceza

15 dakika önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kumar oynatılan bir iş yerine yapılan baskında, 19 kişi yakalandı.

Kumar oynarken yakalanan 19 kişiye 78 bin lira ceza, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kumar oynatılan bir iş yerine yapılan baskında, 19 kişi yakalandı. 1'i yer temin eden 19 şüpheliye toplam 78 bin 850 lira para cezası kesildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yeni Mahalle 137 Sokak'taki bir iş yerinde gecenin ilerleyen saatlerinde kumar oynatıldığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, iş yerine baskın yaptı. Kumar oynatmak için yer temin eden İ.A. ile kumar oynayan 18 şüpheli yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalara uymayan 19 şüpheliye, biner TL kumar oynamaktan, 3 bin 150'şer TL ise sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 78 bin 850 lira para cezası uygulandı. İ.A.'ya ise ayrıca yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.


Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 12:59 Kaynak: DHA


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