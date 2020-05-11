Kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 6 bin TL ceza - Son Dakika

KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 5 kişiye toplam 6 bin 125 TL ceza kesildi, 9 kişiye de Hıfzıssıhha Kanunu'na uymamaktan para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanenin koronavirüs tedbirlerine uymayarak faaliyetine devam ettiğini tespit etti. Bunun üzerine kahvehaneye baskın düzenleyen polis, 5 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. İskambil kağıtlarına ve masada bulunan 2 bin 16 TL'ye el konulurken, 5 kişiye toplam 6 bin 125 TL idari para cezası kesildi. İş yerine sahibi hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca kahvehanede bulunan 9 kişiye de Hıfzıssıhha Kanunu'na uymamaktan para cezası uygulandı.