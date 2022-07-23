Kumar oynarken yakalanan 65 kişiye 118 bin lira ceza - Son Dakika
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Kumar oynarken yakalanan 65 kişiye 118 bin lira ceza

23.07.2022 10:54
Kumar oynarken yakalanan 65 kişiye 118 bin lira ceza

ESKİŞEHİR'de iş yerinde kumar oynarken yakalanan 65 kişiye, toplam 118 bin 235 lira ceza kesildi.

ESKİŞEHİR'de iş yerinde kumar oynarken yakalanan 65 kişiye, toplam 118 bin 235 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen polis, 65 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 65 kişiye, 'kumar oynamak' suçundan toplam 118 bin 235 lira ceza uygulandı. Yapılan aramada da tombala kartı, tombala makinesi ve çekiliş topları bulundu. M.G. adlı kişiye 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldı, 'yağma' suçundan aranan M.S. ile 'görevli memura mukavemet' suçundan da C.D., E.Ç. ve R.K. gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumar oynarken yakalanan 65 kişiye 118 bin lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumar oynarken yakalanan 65 kişiye 118 bin lira ceza - Son Dakika
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