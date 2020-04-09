Kumar oynarken yakalanan 7 kişiye, 22 bin 50 lira ceza - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken dernek binasında kumar oynarken yakalanan 7 kişiye, toplam 22 bin 50 liralık ceza kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken derneğe giden polis ekipleri, 7 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Dernek yöneticisi hakkında, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan yasal işlem başlatılırken, 7 kişiye kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 22 bin 50 liralık para cezası uygulandı.