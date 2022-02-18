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Kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 14 bin 552 TL para cezası kesildi - Son Dakika

Kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 14 bin 552 TL para cezası kesildi

18.02.2022 14:40
Kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 14 bin 552 TL para cezası kesildi

Karabük'te iki farklı kahvehanede kumar oynatıldığı iddiası üzerine yapılan baskında suçüstü yakalanan 8 kişiye 14 bin 552 TL para cezası kesildi.

Karabük'te iki farklı kahvehanede kumar oynatıldığı iddiası üzerine yapılan baskında suçüstü yakalanan 8 kişiye 14 bin 552 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri iki farklı kahvehanede kumar oynatıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kumar oynarken suçüstü yakalanan 8 kişiye bin 819 TL olmak üzere toplamda 14 bin 552 TL para cezası kesildi.

Ayrıca Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan 2 kişiye de adli işlem yapıldığı öğrenildi. - KARABÜK

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Para Cezası, Türk Lirası, Karabük, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 14 bin 552 TL para cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 14 bin 552 TL para cezası kesildi - Son Dakika
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