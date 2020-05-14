Kumar oynarken yakalanan şahıslara sosyal mesafe cezası - Son Dakika

Çorlu'da bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını değerlendirerek harekete geçen polis ekipleri, Reşadiye Mahallesi'ndeki iş yerine baskın düzenledi. Baskında iş yeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, kumar oynadığı tespit edilen şüphelilere de sosyal mesafe cezası kesildi.



Gelen ihbarı değerlendirerek C.A. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen işletmeye giden polis ekipleri, 8 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Masada bulunan iskambil kağıtları ve okey taşları ile yaklaşık 500 TL paraya el koyan polis ekipleri, şahıslar hakkında kumar oynamak ve oynatmak fiillerini işledikleri gerekçesi ile kabahatler kanununun ilgili maddesi gereği, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de ilgili kanun maddeleri gereği idari para cezası uyguladı.



Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ