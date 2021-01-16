Kumar oynarken yakalananlara 30 bin 963 lira para cezası - Son Dakika

Kumar oynarken yakalananlara 30 bin 963 lira para cezası

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kapalı alanda korona virüs tedbirlerini ihlal ederek bir evin salonunda yuvarlak masa etrafında kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 30 bin 963 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürsel Mahallesi'ndeki bir ikamette kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında ikametin salon kısmında bulunan yuvarlak masa etrafında 7 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Şahısların, yapılan kimlik sorgulamalarında bir şahsın silahla tehdit suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. 5 şahsa kumar oynamaktan kişi başı 1336 lira olmak üzere toplam 6 bin 680 lira, Kumar oynanan odada bulunan 7 şahsa korona virüs tedbirleri kapsamında kişi başı 3469 lira olmak üzere toplamda; 12 şahsa 30 bin 963 lira ceza uygulandı.